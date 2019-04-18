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Зеленский готов распустить Раду в случае победы на выборах

Политика

Но может не успеть

Зеленский готов распустить Раду в случае победы на выборах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Верховная рада Украины

Киев, 18 апреля 2019, 11:53 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не исключил досрочный роспуск Верховной рады в случае победы на президентских выборах. Об этом сообщает НТВ.

Зеленский заявил, что будет думать «про роспуск парламента», однако помнит об установленных законодательством сроках. Он признался, что может «не успеть» и добавил, что не собирается нарушать закон.

Артист пояснил, что его команде выгодно распустить парламент. Однако нужно успеть это сделать за шесть месяцев до следующих выборов, как гласит закон. Выборы в парламент Украины намечены на осень 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, артист Владимир Зеленский и действующий глава Украины Пётр Порошенко прошли во второй тур президентских выборов. Голосования запланировано на 21 апреля. По итогам первого тура Зеленский опережал Порошенко почти вдвое.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский дал совет Порошенко, чем ему заняться после проигрыша на выборах

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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