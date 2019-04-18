Беспорядки на выборах в Кении-2017: пострадавшие намерены подать в суд

Найроби, , 11:54 — REGNUM Пострадавшие в результате беспорядков на выборах, прошедших в Кении в 2017 году, намереваются подать в суд на правительство и правительственные институты, в том числе на полицию, из-за жестких подавлений выступлений после оглашения победы Ухуру Кеньятты. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

Глава общественной организации Kondele, ответственный за правовые вопросы, Бонфас Огуту Акач заявил, что жители районов Мигори, Сиайя, Хомабэй и Кисуму требуют получения компенсации за нанесенный ущерб. В том числе за изнасилования, пулевые ранения и утерю имущества.

Представитель исламской организации по защите прав человека MUHURI Фрэнсис Аума заявил, что основной целью привлечения всех пострадавших является сбор базы свидетельских показаний, достаточной для обвинения правительства.