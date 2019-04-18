ООН задолжала Индии $38 млн за миротворчество

Нью-Дели, , 11:50 — REGNUM Долг Организации объединенных наций (ООН) перед Индией за проведение миротворческих операций превысил 38 миллионов долларов. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала» со ссылкой на доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

В указанном докладе Антониу Гутерреш подчеркнул, что на конец марта 2019 года задолженность ООН перед странами, которые направляют свои контингенты для участия в миротворческих миссиях под эгидой Организации, составил 265 миллионов долларов. Сообщается, что наибольший объем долга ООН приходится на Индию (38 миллионов долларов), Руанду (31 миллион долларов), Пакистан (28 миллионов долларов), Бангладеш (25 миллионов долларов) и Непал (23 миллиона долларов). По официальным оценкам, суммарная задолженность ООН перед государствами, направляющими контингенты для участия в миротворческих миссиях, может вырасти до 588 миллионов долларов к июню 2019 года.

Отметим, что на конец марта 2019 года численный состав индийских военнослужащих, принимающих участие в миротворческих миссиях ООН, около 6500. По данному показателю Индия занимает четвертое место в мире после Эфиопии, Бангладеш и Руанды.