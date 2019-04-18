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Правящая партия Индии требует запретить Рахулу Ганди ведение агитации

Политика

Ранее лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди обвинил премьер-министр Нарендру Моди в воровстве

Нью-Дели, 18 апреля 2019, 12:53 — REGNUM  Лидеры правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Рави Шанкар Прасад и Хардип Сингх Пури обратились к председателю центральной избирательной комиссии Индии Сунилу Ароре с требованием принять серьезные меры против лидера оппозиционного «Индийского национальной конгресса» (ИНК) Рахула Ганди. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

В ходе пресс-конференции по итогам встречи Рави Шанкар Прасад и Хардип Сингх Пури подчеркнули, что Рахул Ганди оклеветал премьер-министра Индии Нарендру Моди. «Бхаратия джаната парти» настаивает, чтобы оппозиционного лидера по меньшей мере отстранили от ведения агитационной кампании.

Напомним, что ранее, в ходе предвыборной кампании, Рахул Ганди обвинил Нарендру Моди в воровстве. Выборы в индийский парламент начались 11 апреля и продлятся до 19 мая.

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Зарубежная хроника
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