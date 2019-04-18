Вашингтон, , 11:45 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп воспользовался правом «вето» и заблокировал принятие резолюции о прекращении участия США в конфликте в Йемене, сообщило CNN 17 апреля.

Разрушения в Сане после авиаудара. Йемен Gdb.voanews.com

Совместная резолюция, которая была принята обеими палатами американского парламента, по мнению главы Белого дома, нацелена на ограничение его власти и нарушение установленной конституцией системы сдержек и противовесов. К тому же, согласно официальной позиции администрации Трампа, американские вооруженные силы не имеют контингента в Йемене и не ведут там никаких боевых действий, напротив, существует лишь небольшая группа технических специалистов, оказывающих поддержку саудовским войскам в рамках военно-технического сотрудничества США и Саудовской Аравии.

Конгресс США теоретически способен преодолеть президентское «вето», приняв документ повторно двумя третями голосов в каждой из палат, однако на практике, при большинстве республиканцев в Сенате, это маловероятно.

Напомним, вооруженный конфликт в Йемене бушует с 2014 года. Начавшись как гражданское противостояние, он быстро перерос в войну могущественных группировок с союзниками далеко за границами Республики Йемен.

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