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Зеленский дал совет Порошенко, чем ему заняться после проигрыша на выборах

Политика

Он предложил действующему президенту Украины заняться меценатством и бизнесом

Киев, 18 апреля 2019, 11:50 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский посоветовал действующему президенту Петру Порошенко уйти из политики в случае проигрыша на выборах. Об этом 18 апреля сообщает РБК-Украина.Зеленский предложил Порошенко заняться меценатством и бизнесом.

«Он богатый человек, он может позволить себе заниматься благотворительностью, большим производством, и так далее. У него много решений в жизни может быть», — сказал шоумен.

Он также отметил, что Порошенко «находится в оппозиции к народу Украины», что является «самым страшным».

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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