В Конгрессе США настаивают на отмене пресс-конференции по докладу Мюллера

Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Председатели ряда комитетов Палаты представителей США обратились с открытым письмом к генеральному прокурору США Уильяму Барру, копия которого опубликована в твиттер-аккаунте демократических членов Юридического комитета Палаты представителей. В этом обращении демократы требуют отменить анонсированню минюстом пресс-конференцию Барра по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело о «сговоре Трампа с Россией».

Подписанты обращения указывают, что на пресс-конференции, которая состоится до передачи доклада Мюллера Конгрессу, не будет присутствовать сам Мюллер, а мероприятие в целом, считают они, создано, чтобы сформировать публичное восприятие доклада прежде, чем его кто-то прочитает.

Законодателей также насторожило то, что они поняли из СМИ: минюст общался с юристами Белого дома по поводу отчета, чтобы помочь им «подготовить опровержение доклада», в то время как нет никакой законной причины для минюста информировать Белый дом прежде предоставления копии доклада Конгрессу.

«Эти новые действия генпрокурора усиливают нашу тревогу, что он действует в защиту президента Трампа». — пишут законодатели.

Они настаивают, что доклад должен говорить за себя сам, а генпрокурор — отменить пресс-конференцию и предоставить Конгрессу отчет, как его и просили.

Обращение подписали председатель Юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер, председатель Комитета по разведке Адам Шифф, председатель Комитета по надзору и реформам Элайджа Каммингс, председатель Комитета по финансовым услугам Максин Уотерс, председатель Комитета по иностранным делам Элиот Энгел.

Как сообщало, на днях в преддверии ожидаемого выпуска доклада Мюллера спецпрокурора группа ведущих членов Палат представителей и Сената обратилась к генеральному прокурору УильямуБарру. Они категорически требуют предоставления полной версии доклада. Конгрессмены признают, что действительно могут быть законные причины удаления перечисленной Барром информации от публики, но, как показывают прецеденты, не от Конгресса. В качестве примеров законодатели приводят Уотергейт и расследованиеКеннета Старав деле Клинтон-Левински: в этих случаях министерство юстиции не скрывало абсолютно полной информации от юридического комитета Палаты представителей.

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