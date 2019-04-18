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Премьер Моди: впервые в Индии рейтинг правительства высок накануне выборов

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также заявил, что причиной непопулярности оппозиционных партий является отсутствие какой-либо предвыборной программы, за исключением лозунгов об отставке Моди

Премьер Моди: впервые в Индии рейтинг правительства высок накануне выборов
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нарендра Моди

Нью-Дели, 18 апреля 2019, 11:42 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что впервые в истории независимой Индии рейтинг правительства высок накануне выборов. По сообщению индийского новостного издания «NDTV Кхабар», с соответствующим заявлением председатель правительства Индии выступил на митинге в городе Бхубанешвар, штат Орисса.

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул, что на парламентских выборах 2019 года правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) выступает «как никогда уверенно», в то время как оппозиционные партии «лишились поддержки населения». По словам премьер-министра Индии, оппозиционный «Индийский национальный конгресс» (ИНК) — основной политический оппонент БДП — «непопулярен среди населения», так как вся предвыборная программа партийных лидеров ИНК заключается в лозунгах об отставке Моди. На митинге лидер «Бхаратия джаната парти» также выступил с критикой главного министра штата Орисса Навина Патнайка, обвинив его в покровительстве коррупционерам и торможении развития региона.

Напомним, что выборы в парламент Индии начались 11 апреля и завершатся 19 мая.

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Зарубежная хроника
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