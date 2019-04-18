Порошенко как никто заинтересован в роспуске Верховной рады — Геращенко

Киев, , 11:41 — REGNUM Досрочные парламентские выборы нужны действующему президенту Украины Петру Порошенко, поскольку он хочет стать премьер-министром Украины, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко 17 апреля в эфире радиостанции «Новое время».

По его словам, Порошенко понимает, что проиграл президентские выборы, но хочет успеть конвертировать голоса поддержки в должность главы правительства:

«Самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Пётр Алексеевич Порошенко. Дело в том, что Пётр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины», — рассказал Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко высказался категорически против досрочного роспуска Верховной рады, поскольку это приведёт к политическому кризису на Украине.

Читайте также: Досрочный роспуск Верховной рады Украины: Порошенко резко против

Напомним, очередные выборы в Верховную раду должны состояться в конце октября 2019 года.