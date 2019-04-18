Четверг, 18 Апреля 2019 года
11:44:02 МСК

Порошенко как никто заинтересован в роспуске Верховной рады — Геращенко

Политика

Ранее Пётр Порошенко выступал против роспуска парламента

Порошенко как никто заинтересован в роспуске Верховной рады — Геращенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 18 апреля 2019, 11:41 — REGNUM  Досрочные парламентские выборы нужны действующему президенту Украины Петру Порошенко, поскольку он хочет стать премьер-министром Украины, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко 17 апреля в эфире радиостанции «Новое время».

По его словам, Порошенко понимает, что проиграл президентские выборы, но хочет успеть конвертировать голоса поддержки в должность главы правительства:

«Самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Пётр Алексеевич Порошенко. Дело в том, что Пётр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины», — рассказал Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко высказался категорически против досрочного роспуска Верховной рады, поскольку это приведёт к политическому кризису на Украине.

Читайте также: Досрочный роспуск Верховной рады Украины: Порошенко резко против

Напомним, очередные выборы в Верховную раду должны состояться в конце октября 2019 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить