Дочь Трампа отказалась от предложения отца возглавить Всемирный банк

Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Дочь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — Иванка Трамп — отказалась от предложения главы Белого дома возглавить Всемирный банк (ВБ), сообщает BBC.

По ее словам, он отказалась, поскольку «вполне счастлива своей должностью советника Белого дома». Трампка добавила, что Дэвид Малпасс, который в начале апреля был избран президентом ВБ, отлично справится с этой работой.

Напомним, ранее Дональд Трамп в интервью изданию Atlantic заявил, что думал о том, чтобы выдвинуть свою дочь на должность главы Всемирного банка и даже постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций. По словам главы Белого дома, Иванка — «прирождённый дипломат» и «очень хорошо разбирается с цифрами».

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