Президент ДР Конго не смог сформировать правительство в стране

Киншаса, , 11:59 — REGNUM Переговоры по вопросу избрания нового премьер-министра ДРК (Демократическая Республика Конго) зашли в тупик после того, как президент страны Феликс Чисекеди отверг кандидатуру, предложенную политической партией «Единый фронт Конго», главой которой является Джозеф Кабила, бывший глава государства. Застопорившиеся переговоры препятствуют формированию правительства в ДРК.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, партия Кабилы предложила на пост премьер-министра ДРК Альберта Юму, главу государственной горнодобывающей корпорации «Жекамин», обвинявшегося несколькими компаниями в незаконном присвоении миллионов долларов США.

Представители правящей партии и партии Джозефа Кабилы провели переговоры в столице ДРК городе Киншаса, однако многие члены политического лагеря бывшего президента страны не явились на встречу, председателем которой стал Нехемие Мвиланья, представитель партии Кабилы. Тем не менее, переговоры состоялись, несмотря на отсутствие части участников, однако стороны так и не пришли к соглашению.

Обе партии продолжают настаивать на своей позиции. Партия «Единый фронт Конго» выступает за назначение премьер-министром Альберта Юму, утверждая, что, согласно конституции страны, именно партия Кабилы должна выдвинуть кандидатуру на пост главы правительства ДРК.

В свою очередь, партия Чисекеди утверждает, что назначение Юмы представляется невозможным, поскольку его личность скомпрометирована. Как сообщается, разногласия между сторонами могут затянуться на длительный срок.