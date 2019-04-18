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В Душанбе обсудили развитие отношений между Таджикистаном и США

Политика

Посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм встретился с председателем парламента республики Махмадсаидом Убайдуллоевым

В Душанбе обсудили развитие отношений между Таджикистаном и США
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Таджикистан

Астана, 18 апреля 2019, 11:26 — REGNUM  Перспективы развития таджикско-американских отношений обсудили председатель Маджлиси милли (нижней палаты парламента) Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев и новый посол США в республике Джон Марк Поммершайм, сообщает 18 апреля издание «Авеста».

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, культурной и гуманитарной сферах, а также в области безопасности и межпарламентских связей.

Убайдуллоев попросил выделить дополнительные квоты для обучения и повышения квалификации специалистов из Таджикистана в учебных заведения США.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Душанбе прибыл новый посол США Джон Марк Поммершайм. Ранее он работал заместителем главы миссии американского посольства в Казахстане.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистан прибыл новый посол США

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