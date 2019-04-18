Немецкий эксперт: Африке нужно пересмотреть соглашения о партнерстве с ЕС

Додома, 18 апреля 2019, 11:25 — REGNUM Профессор из Германии Гельмут Аше рекомендовал странам-членам ВАС (Восточноафриканское сообщество) пересмотреть соглашения об экономическом партнерстве с ЕС (Европейский Союз).
По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», во время беседы с прессой в городе Дар-эс-Салам, Танзания, профессор, сообщил, что взаимоотношения между ВАС и ЕС безусловно важны, однако условия соглашений не выгодны с экономической точки зрения.
Он подчеркнул, что восточноафриканские страны еще могут выступить с совместной позицией о пересмотре существенных положений соглашений.
«Необходимо пересмотреть положения договора между ЕС и ВАС и найти новые основания для заключения соглашений», — отметил Аше.
По словам профессора из университета Лейпцига в Германии, сотрудничество между странами важно как для Танзании, так и для стран ЕС.
Как сообщается, в случае если все страны ВАС подпишут соглашения, это поможет укрепить торговые отношения между сторонами договора.
«Руанда и Кения уже подписали данные соглашения, но Танзания еще нет. В Западной Африке Нигерия решила также не подписывать договор, поскольку для обеих стран нет смысла этого делать. Они хотят защитить свою промышленность от конкуренции с европейскими организациями», — считает Аше.