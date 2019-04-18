ФСБ должна быть признана террористической организацией — Турчинов

Москва, , 11:20 — REGNUM Федеральная служба безопасности России и Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил РФ должны быть признаны террористическими организациями, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов добавил, что «Россия должна быть признана государством, распространяющим терроризм в мире». По его словам, 17 апреля 2019 года на совместном брифинге службы безопасности и генеральной прокуратуры Украины «были приведены неопровержимые доказательства участия ФСБ и ГУ ГШ ВС Российской Федерации в организации терактов на территории Украины».

Турчинов сообщил, что силовыми структурами Украины была разоблачена агентурная сеть России. По его словам, украинские силовики задержали якобы сотрудников спецслужб РФ, которые вели террористическую деятельность на территории Украины.

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