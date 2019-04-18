Турция не допустит пересмотра своего статуса в НАТО

Анкара, , 11:23 — REGNUM Пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын заявил: «Мы не потерпим того, чтобы статус Турции в НАТО ставился под сомнения в связи с вопросами F-35 и С-400. Мы являемся членом НАТО и принимаем все решения самостоятельно. Поэтому мы не допустим обвинительных речей в адрес нашего статуса в НАТО».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын рассказал о своем видении многих вопросов: F-35 и С-400, проблемы безопасности в Сирии, террористическая организация Фетхуллаха Гюлена, курдские отряды народной обороны и Рабочей партии Курдистана и другие. В частности. Ибрагим Калын заявил: «Турецко-американские отношения имеют долгую историю. Время от времени они были вынуждены пройти тест на прочность. В настоящий момент, с нашей точки зрения, поддержка США курдских террористов, а также тот факт, что они не предприняли серьезных шагов относительно Фетхуллаха Гюлена, составляют две основные проблемы наших отношений». Он также добавил, что с точки зрения Турции эти вопросы напрямую связаны с ее национальной безопасностью.