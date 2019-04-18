Верховный лидер Ирана осудил действия Саудовской Аравии в Йемене

Тегеран, , 12:58 — REGNUM Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, обращаясь к участникам 36-го международного конкурса чтецов Корана в Тегеране, осудил действия Саудовской Аравии в Йемене, заявив, что Эр-Рияд развязал разрушительную кровавую войну в Йемене, «прикрывшись» исламом, сообщило иранское информационное агентство Fars.

По мнению Духовного лидера, Саудовская Аравия, наряду с некоторыми исламскими странами, нарушает 29-й бейт 48-й суры Корана, который говорит о необходимости быть «строгими» к неверующим. По словам Али Хаменеи, саудиты стали рабами США и сионистского режима, и, вместо того, чтобы соблюдать Коран и вести себя с этими странами «строго», они под их диктовку ведут войну против мусульман в Йемене.

Современная фаза конфликта в Йемене началась в 2015 году после вторжения ряда арабских государств на территорию страны. Ряд западных стран, в том числе США, Великобритания и Франция, обвиняются в причастности к развитию вооруженных действий ввиду того, что снабжают оружием Саудовскую Аравию — одну из его сторон.