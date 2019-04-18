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Парламент Ирана объявил Центральное командование США терорганизацией

Политика

Парламент запретил военное, разведывательное, финансовое, техническое, служебное и материально-техническое сотрудничество с ЦЕНТКОМ США

Парламент Ирана объявил Центральное командование США терорганизацией
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Терроризм

Тегеран, 18 апреля 2019, 11:56 — REGNUM  Меджлис исламского совета (парламент) Ирана одобрил законопроект об объявлении Центрального командования США террористической организацией. Он запретил военное, разведывательное, финансовое, техническое, служебное и материально-техническое сотрудничество с данной организацией, сообщает иранское информационное агентство «Fars».

Согласно законопроекту, любые контакты с Центральным командованием США будут рассматриваться как террористический акт. Генеральному штабу Вооруженных сил Ирана поручено собирать сведения о командирах ЦЕНТКОМА и организациях, находящихся под его командованием. Данная мера явилась ответной на включение Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в террористической список США.

8 апреля Корпус Стражей Исламской Революции ВС Ирана был внесен в террористический список США. КСИР — элитное военно-политические формирование в составе Вооруженных сил Ирана, созданное после Исламской революции в 1979 год

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Зарубежная хроника
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