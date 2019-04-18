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Международные СМИ о выборах в Индонезии: «Самые крупные в мире»

Политика

Выборы в Индонезии получили отклик во многих международных изданиях

Джакарта, 18 апреля 2019, 11:13 — REGNUM  Ведущие международные СМИ назвали всеобщие выборы в Индонезии «самыми крупными в мире», сообщает BBC Indonesia.

Британская газета The Guardian описывая масштабы выборов в Индонезии, напоминает своим читателям, что впервые президентские выборы проводились в один день с парламентскими.

Газета New York Times назвала выборы в Индонезии «крупнейшими в мире прямыми президентскими выборами»

Тем временем Al Jazeera охарактеризовал пару кандидатов на пост президента и вице-президента Индонезии Джоко Видодо и Маруф Амина как «прогрессивных и религиозных лидеров», а второго кандидата Прабово Субианто телеканал связал с «нарушениями прав человека».

Сингапурская The Straits Times создала свою собственную страницу о выборах в Индонезии, в том числе с фоторепортажем о проведении выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Индонезии прошли 17 апреля 2019 года. Из-за ручного подсчета голосов официальные результаты голосования будут объявлены только к концу мая.

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