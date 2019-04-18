40 млн граждан США живут в бедности: сенатор Сандерс

Вашингтон, , 11:10 — REGNUM В богатейшей стране мира, США, живут 40 млн бедняков, заявил сенатор и один из главных конкурентов Дональда Трампа на президентских выборах-2020 Берни Сандерс. Об этом политик пишет в своем твиттере 17 апреля.

При населении в 327 млн человек 40 млн бедных — это восьмая часть граждан, но на грани бедности находится еще больше людей.

«Некоторые политики говорят, что минимальная зарплата $15 в час — это «слишком радикально». Но вот, что радикально: в богатейшей стране мира 40 млн людей живут в бедности, и 40% наших граждан не могут позволить себе самое необходимое», — говорит сенатор.

Сандерс считает создавшееся положение недопустимым и уверен, что именно по этой причине гражданам необходимо гарантировать прожиточный минимум.

Отметим, сложившуюся в здравоохранении ситуацию политик также считает неприемлемой:

«Мы живем в единственной индустриализированной стране, где работники здравоохранения должны деньги за лечение больницам, в которых они работают».

Он считает, что, когда мы говорим о «демократическом социализме», мы говорим о том, чтобы каждый мог жить с достоинством в самой богатой стране на земле:

«Это означает, что каждый человек имеет основные жизненные потребности: достойное жилье, хорошее медицинское обслуживание, хорошее образование и хорошее пенсионное обеспечение».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Берни Сандерс, которого «уличили» в крупном доходе, отказался извиняться за эти деньги. В 2018 году он заработал около полумиллиона долларов, и заявляет, что деньги принесла ему ставшая бестселлером книга, — а извиняться за то, что написал бестселлер, Санденс не намерен.