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Президент Афганистана: талибы* должны вести переговоры с правительством

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 18 апреля 2019, 11:52 — REGNUM  17 апреля президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что у движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет иного выхода, кроме как вступить в прямые переговоры с правительством Афганистана, если группировка действительно стремится к миру.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Ашраф Гани сделал это заявление в ходе встречи членами делегации, которая проведет переговоры с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре 20 апреля текущего года.

Президент Гани заявил, что делегация, которая проведет переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выполняет важнейшую миссию по установлению мира в рамках существующей государственной системы Исламской Республики Афганистан.

Глава государства также отметил, что для достижения прочного мира в Афганистане необходимы единство, солидарность и консенсус среди самих афганцев.

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Зарубежная хроника
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