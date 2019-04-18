СМИ: власти КНДР не хотят вести переговоры с Помпео

Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Власти Северной Кореи не хотят, чтобы госсекретарь США Майк Помпео участвовал в переговорах по денуклеаризации полуострова, сообщает 18 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАГ).

Также северокорейские СМИ отметили, что в министерстве иностранных дел страны считают, что ситуация на Корейском острове непредсказуема, а решение проблемы зависит только от США.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидеры двух государств дважды встречались друг с другом.

Кроме того, глава Северной Кореи Ким Чен Ын дважды встречался с президентом США Дональдом Трампом, что тем не менее не привело к серьезным результатам.

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