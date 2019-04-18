ООН осудила весеннюю наступательную операцию талибов*

Кабул, , 11:40 — REGNUM Совет Безопасности Организации Объединённых Наций опубликовал официальное заявление, в котором осуждается решение движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начать ежегодное весеннее наступление.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», члены Совета Безопасности ООН считают, что это решение не поспособствует установлению мира, а, напротив, приведёт к еще большим страданиям афганского народа.

В заявлении сказано, что члены Совета Безопасности ООН признают стремление жителей Афганистана установить прочный мир в стране и в этой связи призывают стороны конфликта начать внутриафганский диалог и достигнуть мирного соглашения.

Члены Совета Безопасности ООН подчеркнули важность внутриафганского мирного процесса, который должен обеспечить благополучие и стабильность в Афганистане, а также выразили свою решительную поддержку правительству национального единства.

Объявление о начале весеннего наступления знаменует собой начало нового периода активных боевых действий, но в последние годы оно приобрело более символическое значение, так как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжали борьбу с силами Афганистана и международной коалиции и в зимний период.