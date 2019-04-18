Калат, Афганистан, , 12:57 — REGNUM 17 апреля официальные представители 204 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Забул (столица провинции — г. Калат) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 20 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, эта операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обеспечению безопасности в провинции Забуль была проведена в рамках нового плана по безопасности.

По словам высокопоставленного командующего Национальной армии Афганистана, Национальные силы безопасности и обороны Афганистана атаковали укрепления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда боевики готовились к проведению серии нападений на правительственные силы.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.