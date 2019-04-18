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Санкции США в отношении Кубы и Венесуэлы неприемлемы — МИД России

Политика

Москва будет противостоять этим действиям Вашингтона

Санкции США в отношении Кубы и Венесуэлы неприемлемы — МИД России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Латинская Америка

Москва, 18 апреля 2019, 11:06 — REGNUM  Новые санкции, которые США ввели в отношении Кубы и Венесуэлы, неприемлемы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

По словам Рябкова, Москва «встревожена» действиями Вашингтона и будет им противостоять, поскольку Венесуэла и Куба являются стратегическими партнерами России. Он также добавил, что США добиваются изменения политического курса латиноамериканских стран в нужную для них сторону.

«Видим реализацию установки на оказание, с нашей точки зрения, абсолютно противозаконного, нелегитимного санкционного и иного воздействия», — заявил Рябков.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 17 апреля заявил, что Дональд Трамп собирается отказаться от курса, который вел бывший президент США Барак Обама в отношении Кубы. Он также добавил, что доктрина Монро «жива и здорова».

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Санкции США против Венесуэлы
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