Меймене, Афганистан, , 21:22 — REGNUM 17 апреля официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) Национальными силами безопасности и обороны Афганистана была отбита организованная атака движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе которой было ликвидировано 11 боевиков, еще 21 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Khaama News, это была уже третья попытка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взять под контроль уезд Давлатабад проивнции Фарьяб. Предыдущие две атаки также были отбиты Национальными силами безопасности и обороны Афганистана.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, среди ликвидированных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числится по меньшей мере два высокопоставленных командира группировки, ответственных за руководство операциями движения на территории провинции Фарьяб.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.