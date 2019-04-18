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В афганской провинции Фарьяб уничтожено 11 боевиков

Политика

Боевики были ликвидированы в ходе столкновения с Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

В афганской провинции Фарьяб уничтожено 11 боевиков
DVIDSHUB
Национальная армия Афганистана

Меймене, Афганистан, 18 апреля 2019, 21:22 — REGNUM  17 апреля официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) Национальными силами безопасности и обороны Афганистана была отбита организованная атака движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе которой было ликвидировано 11 боевиков, еще 21 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Khaama News, это была уже третья попытка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взять под контроль уезд Давлатабад проивнции Фарьяб. Предыдущие две атаки также были отбиты Национальными силами безопасности и обороны Афганистана.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, среди ликвидированных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числится по меньшей мере два высокопоставленных командира группировки, ответственных за руководство операциями движения на территории провинции Фарьяб.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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