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Отчёт Медведева: костюм и цвет галстука не отвлекали от сути

Политика

Его выступление — программное заявление правительства России

Отчёт Медведева: костюм и цвет галстука не отвлекали от сути
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 18 апреля 2019, 10:42 — REGNUM  Подготовка к выступлению премьера-министра Дмитрия Медведева продолжалась более четырёх недель в активной фазе, когда поступали вопросы от депутатов и министерства помогали готовить ответы, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Но, премьер-министр выступил со вступительным докладом, который расширил тематику выступления фактически до программного заявления правительства РФ и это на моей памяти впервые.

Выступление можно назвать идеальным. Все было продумано, даже костюм и цвет галстука не отвлекали от сути», — считает политолог.

Баширов отметил, что Медведев засыпал депутатов цифрами и деталями, давал ответы на вопросы, которые ещё не прозвучали, но самое интересное в том, что он анонсировал серьезные стратегические решения относительно экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля 2019 года в Госдуме премьер-министр Дмитрий Медведев представил отчёт о работе правительства за 2018 год.

Читайте также: Отчёт Медведева перед Госдумой — online-трансляция ИА REGNUM

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Отчет правительства РФ перед Государственной думой
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