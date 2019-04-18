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Швеция планирует отказаться от дотаций ЕС на сельское хозяйство

Политика

Швеция заявила о том, что собирается уменьшить объём дотаций на сельское хозяйство, получаемых от ЕС, а в перспективе отказаться от прямой помощи Союза

Швеция планирует отказаться от дотаций ЕС на сельское хозяйство
News Øresund — Johan Wessman
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Стокгольм, 18 апреля 2019, 12:00 — REGNUM  Швеция планирует сократить объёмы дотаций на сельское хозяйство, получаемых ею от Европейского союза, и в перспективе и вовсе перейти на независимость от прямых денежных влияний ЕС. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT.

Сообщается, что на данный момент 60 тысяч работников шведской сельхозиндустрии получают дотации в размере около 1,3 млрд долларов США, и эта сумма составляет более половины затрат Швеции на сельское хозяйство. По словам фермеров, подобное решение крайне нежелательно для индустрии.

— Высокие стандарты на продукты питания, которые поддерживаются в Швеции, затрудняют конкурентную борьбу с другими странами. Вполне разумно, что мы получаем компенсацию за это, — заявил Юхан Оклинд, исполнительный директор шведской компании Vadsbo mjölk.

Решение шведского правительства отказаться от поддержки Европейского союза в сфере сельского хозяйства находится на обсуждении в связи с переговорами о принятии бюджета ЕС на следующий семилетний срок. Еврокомиссия планирует перераспределить расходы с сельхозсектора на оборону, науку и развитие инноваций.

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Зарубежная хроника
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