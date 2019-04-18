Ортодоксы пригрозили новыми выборами в Израиле

Иерусалим, , 11:19 — REGNUM Ультрарелигиозная израильская партия «Яадут а-Тора» объявила о своем намерении продвигать закон об отмене призыва для ортодоксов, обучающихся на постоянной основе в ешивах — религиозных образовательных учреждениях. Об этом сообщило израильское информационное агентство Walla.

На сегодняшний день закон о призыве является одним из наиболее спорных вопросов политической повестки в Израиле. Руководство ультрарелигиозной партии не исключает провала коалиционных переговоров в случае отсутствия консенсуса по вопросу призыва ортодоксов.

Известно, что на прошедших выборах ультраортодоксальный блок, состоящий из партий «Яадут а-Тора» и ШАС, получил 16 мандатов. Эксперты не исключают перевыборов в случае, если ортодоксы откажутся войти в коалицию.