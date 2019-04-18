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Зеленский ответил на вопрос об особом статусе Донбасса

Политика

Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса

Киев, 18 апреля 2019, 10:38 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса. Об этом он заявил в интервью изданию «РБК-Украина».

"Я считаю, что нет, — заявил Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос. — Это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью «РБК-Украина» Зеленский также заявил, что считает лидера Организации украинских националистов (ОУН, организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру героем, а декоммунизацию — нормальным явлением.

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