Советник Трампа: Белый дом не боится за доклад Мюллера, а Обаме стоило бы

Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Белый дом и кампания Дональда Трампа по переизбранию в 2020 году не беспокоятся о последствиях выхода доклада специального прокурора Роберта Мюллера, заявила Лара Трамп, невестка президента и старший советник кампании по переизбранию. Об этом сообщает 17 апреля The Washington Examiner.

Вместо этого, по ее словам, беспокоиться должны бывшие чиновники администрации Барака Обамы, потому что доклад может включать детали об их «шпионаже» против кампании Трампа в 2016 году. Ранее и сам генпрокурор Уильям Барр свидетельствовал, что, по его мнению, в 2016 году шпионаж действительно имел место, более того, он считает шпионаж за политической кампанией серьезным делом и планирует провести расследование.

«Мы с самого начала знали, что мы не вступали в сговор с Россией, мы все это говорили, и президент это сказал, — добавила Трамп. — На самом деле нет ничего, что беспокоит нас в отношении выпуска отчета. Я просто думаю, что люди готовы двигаться дальше. Мы рады, что это произошло».

Как сообщало ИА REGNUM, доклад о расследовании «русского дела» опубликуют 18 апреля. Доклад будет отредактирован в соответствии с требованиями законодательства, несмотря на то, что оппозиционные Трампу законодателю требовали отказаться от какой бы то ни было редакции, объясняя это наличием слишком крупных подозрений в отношении Трампа.