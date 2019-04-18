Зеленский назвал Путина своим врагом

Киев, , 11:15 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина. Об этом он заявил 17 апреля в интервью «РБК-Украина».

На вопрос журналиста, «является ли Владимир Путин для вас врагом?», Зеленский ответил: «Конечно».

Политик также рассказал о своём видении решения проблемы Донбасса. Прежде всего, Зеленский не намерен подписывать амнистию защитникам ДНР и ЛНР, которые воюют против боевиков ВСУ. Также он не считает, что Донбасс должен иметь особый статус в рамках Украины.

Таким образом, Владимир Зеленский отказался выполнять Минские соглашения, в которых данные пункты прямо записаны.

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По его мнению, ситуацию в Донбассе можно изменить при помощи информационной войны:

«Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине, как Украина им нужна, и что они такие же украинцы», — заявил он.

Кандидат в президенты отметил, что он и его команда хотят создать крупный русскоязычный медиапортал, ориентированный на Европу и на жителей Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ране глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что он и его партия готовы поддержать мирные инициативы Владимира Зеленского, касающиеся Донбасса.

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