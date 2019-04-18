Глава Индонезии собрал совещание по развитию связей с Эр-Риядом

Джакарта, , 10:36 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обсудил последующие меры по расширению сотрудничества с Саудовской Аравией на совещании в Джакарте 18 апреля 2019 года, сообщает Antaranews.

«За сегодняшним заседанием последует рабочий визит в Саудовскую Аравию, который будет связан с предоставлением правительства Эр-Рияда дополнительной квоты Индонезии в 10 тысяч паломников», — заявил президент.

По словам президента, Саудовская Аравия заинтересована в расширении инвестиций, особенно в нефтехимический сектор.

«Как было сказано, Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Индонезией, преследуя цель сделать нашу страну «центром» для нефтехимической промышленности в Юго-Восточной Азии», — отметил Джоко Видодо.

Издание отмечает, что среди прочих министров на заседании присутствовали вице-президент страны Юсуф Калла, министр-координатор по экономическим вопросам Дармин Насутион, министр-координатор по человеческому развитию и культуре Пуан Махарани, министр иностранных дел Ретно Марсуди и министр промышленности Аирлангга Хартарто.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2019 года глава Индонезии Джоко Видодо совершил официальный визит в Эр-Рияд.

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