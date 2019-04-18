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Президент Казахстана поручил усилить анализ военных угроз

Политика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с начальником генерального штаба Вооруженных сил Муратом Бектановым

Президент Казахстана поручил усилить анализ военных угроз
Иллюстрация: Duma.gov.ru
Касым-Жомарт Токаев

Астана, 18 апреля 2019, 10:11 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с состоянием боевой готовности Вооруженных сил республики, сообщили 18 апреля в пресс-службе главы государства.

18 апреля президент встретился с заместителем министра обороны — начальником генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Муратом Бектановым. Главе республики также представили информацию о работе штаба по обороне страны.

Токаев указал на необходимость усиления работы по анализу военных угроз, а также на необходимость разработки концептуальных подходов по дальнейшему укреплению армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Казахстане стартовали крупномасштабные стратегические командно-штабные учения «Айболат-2019» («Секира»), в которых принимают участие около 8000 военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане стартовали крупномасштабные военные учения

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Политическая жизнь Казахстана
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