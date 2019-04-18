Киев, , 10:13 — REGNUM

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает введённый на Украине запрет на использование россйиских социальных сетей. Об этом он заявил 17 апреля в интервью «РБК-Украина».

Вконтакте (cc) Martinsson Serg

По его мнению, прежде чем запрещать, людям следует предоставить альтернативу:

«Эта ситуация — я ее называю «парковки в Киеве». У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, — оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу — вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение — и «хлопни» те», — рассказал политик.

Он отметил, что жители Украины научились обходить блокировки, но уточнил, что сам этим не пользуется.

Зеленский прямо не сказал, отменит ли он запрет российских социальных сете после прихода к власти.

Напомним, на Украине официально запрещены популярные российские социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте», однако жители страны активно пользуются программами, позволяющими обходить блокировку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский заявил, что после прихода к власти не отменит «языковые» квоты на украинском телевидении и тем самым продолжит курс на дерусификацию украинского информационного поля.

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