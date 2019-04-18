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Император Японии в последний раз посетил синтоистский храм

Политика

30 апреля Акихито отречется от трона

Император Японии в последний раз посетил синтоистский храм
KENPEI
Синтоистский храм

Токио, 18 апреля 2019, 10:14 — REGNUM  Император Японии Акихито в последний раз посетил синтоистский храм перед своим отречением, запланированным на 30 апреля 2019 года, сообщает 18 апреля Agence France-Presse (AFP).

Посещение храма и поездка по стране являются частью церемонии отречения императора от власти и передачи титула своему сыну Нарухито.

«Я тронута, я очень рада, что мне удалось их увидеть», — поделилась впечатлениями женщина, которой удалось разглядеть императорскую чету после выхода из храма.

Напомним, император Японии играет огромную символическую роль для страны. Исключительная роль данного института в глазах народа стала основной причиной сохранения ее в государстве после поражения во Второй мировой войне.

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