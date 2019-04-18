Трамп хочет, чтобы над Нотр-Дамом поработали его «специалисты по реновации»

Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил папе Франциску и Эммануэлю Макрону соболезнования и поддержку от лица американского народа в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, об этом сам политик написал в Твиттере 18 апреля.

Кроме того, в ходе телефонных переговоров он предложил главе Католической церкви и президенту Франции помощь американских «великих экспертов по реновации и строительству» в деле восстановления собора.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл в ночь с 15 на 16 апреля. Пострадали значительная часть кровли и внутреннее убранство, однако человеческих жертв и утраты наиболее ценных реликвий удалось избежать. Неповрежденными также остались основные несущие конструкции собора XII века. Французское правительство уже заявило о намерении восстановить собор в первозданном виде.