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Явка избирателей на выборах в Индонезии достигнет 83% — эксперт

Политика

По предварительным данным, действующий президент Индонезии одержит победу на выборах

Джакарта, 18 апреля 2019, 09:50 — REGNUM  Согласно предварительным подсчетам Lembaga Survei Indikator Politik, явка избирателей на выборах в Индонезии в 2019 году составила 83%, сообщает Antaranews.

«Мы прогнозируем, что явка избирателей достигнет 83,90%», — заявил эксперт Lembaga Survei Indikator Politik Ризка Халида.

Издание отмечает, что предварительный подсчет проводился путем выбора трех тысяч избирательных участков по всей Индонезии.

Согласно полученным данным, действующий президент Индонезии Джоко Видодо получил около 54% голосов, а его оппонент Прабово Субианто — 45%.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в Индонезии избиратели голосуют не за одного кандидата, а за пару, президента и вице-президента страны. Ожидается, что официальные итоги выборов объявят только к концу мая 2019 года.

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Внутренняя политика Индонезии
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