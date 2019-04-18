Ким Чен Ын оценил важность испытаний нового управляемого оружия

Пхеньян, , 09:44 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал разработку нового тактического управляемого оружия, испытания которого были проведены накануне, 17 апреля, «событием очень весомого значения» в повышении военной мощи Северной Кореи. Об этом сообщило корейское Центральное информационное агентство (KCNA).

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«Очень хорошо, что в области науки о национальной обороне ведётся динамичная борьба за достижение основных исследовательских целей», — отметил Ким Чен Ын, слова которого приводит KCNA.

По словам лидера КНДР, северокорейские «учёные и работники национальной обороны в области военной промышленности выполнили ещё одну большую работу по повышению обороноспособности страны», пишет Yonhap.

Известно, что испытание произошло 17 апреля, однако какое именно это было новое оружие, не уточняется. Как отмечает издание, все проектные показатели этого оружия проверены в испытательной стрельбе по различным целям в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, испытания тактического управляемого оружия нового типа прошли 17 апреля в присутствии руководителя КНДР Ким Чен Ына. С момента завершения второго саммита лидеров Северной Кореи и США во вьетнамском Ханое это первое испытание, о котором Пхеньян объявил публично.

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