Разницу в поддержке Зеленского и Порошенко нельзя компенсировать — эксперт

Киев, , 09:37 — REGNUM Что бы ни сделал кандидат в президенты Владимир Зеленский, и тем более действующий президент Украины Пётр Порошенко, это не изменит итоги выборов, заявил политолог Андрей Золотарёв, сообщило 18 апреля издание «Главред».

"Один американский сенатор сказал: «Для того, чтобы я проиграл выборы, нужно, чтобы утром я проснулся в постели либо с мёртвой девицей, либо с живым парнем». То же самое сейчас можно сказать и о Зеленском. Даже если Владимир Александрович отчебучит нечто эдакое, это не изменит позицию людей кардинально. Разрыв в 30−40% — это некомпенсируемый разрыв, тем более, за пять дней до выборов», — рассказал эксперт.

Золотарёв отметил попытки членов команды Петра Порошенко доказать обществу, якобы рейтинг Порошенко стремительно растёт, а Зеленского — падает.

«Рейтинг может упасть на 5−10%, но разрыв в 30−40% не компенсируется никакими фальсификациями», — считает он.

Эксперт отметил, что заявления Порошенко о том, что он «всё осознал» следовало делать не за три недели до второго тура выборов, а год назад. Тогда это могло дать положительный эффект, если бы было подкреплено реальными делами.

«Порошенко красиво говорит, но за пять лет люди устали от его краснобайства. И в целом, на Украине произошла девальвация слова. Люди уже не верят никаким красивым словам и обещаниям», — подчеркнул Андрей Золотарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во втором туре президентских выборов президент Украины Пётр Порошенко вложил в свою агитационную кампанию более чем вдвое больше средств, чем его конкурент Владимир Зеленский. При этом, разрыв между кандидатами составляет 2,8 раза в пользу Зеленского.

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