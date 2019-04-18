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Во Франции будут судить дядю президента Сирии

Политика

Он обвиняется в коррупции

Париж, 18 апреля 2019, 09:35 — REGNUM  Дядя президента Сирии Башара Асада, Рифат Асад, предстанет перед судом Франции по обвинению во взяточничестве, сообщает 18 апреля Agence France-Presse (AFP).

Асад обвиняется в отмывании денег с использованием государственной казны Сирии. Он находится под следствием во Франции с 2014 года. Родственник сирийского президента отвергает предъявленные обвинения.

Напомним, Рифат Асад покинул Сирию в 1984 году после неудавшейся попытки государственного переворота, целью которого было свержение его брата Хафеза Асада, отца нынешнего президента страны.

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Политическая жизнь Франции
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