Bloomberg: Почему Израиль не отказался от своей лунной программы?

Александр Белов, , 08:24 — REGNUM

В прошлый четверг вечером, 11 апреля, всего через два дня после своего переизбрания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вошёл в расположенный в пригороде Тель-Авива командный центр, который руководил лунной миссией Израиля. Всего через несколько минут аппарат «Берешит» («Бытие») должен был совершить посадку на Луну. Нетаньяху был полон уверенности, что миссия завершится успешно, пишет Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.

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«Уже сейчас мы можем сказать, что это ещё один великий шаг для человечества и гигантский шаг для Израиля», — заявил Нетаньяху, добавив, что Израиль станет четвертой страной после США, России и Китая, которая совершила посадку космического аппарата на Луну. «Сегодня мы можем сказать, что теперь мы на карте Луны, и это фантастическое достижение!»

Нетаньяху немного поторопился. Аппарат «Берешит» потерпел крушение во время посадки. Подавленный Нетаньяху попытался хоть как-то смягчить разочаровывающий результат.

Рядом с Нетаньяху стоял Моррис Кан, 89-летний израильский миллиардер, вложиший крупную сумму денег в реализацию проекта «Берешит», который стал первым в истории коммерческим проектом полёта на Луну. Два дня спустя Кан выступил на телевидении, объявив о запуске нового проекта «Берешит-2». Он планирует собрать деньги с помощью краудсорсинга.

Стоимость проекта по отправке на Луну автоматической станции «Берешит» составила около $100 млн. Кан внёс примерно 40% данной суммы, остальную сумму собрала группа европейских спонсоров, включая Шелдона и Мириам Адельсон. Вклад израильского правительства в проект составил всего 3%. Миссия «Берешит-2» должна обойтись дешевле, её стоимость может составить $60 млн. Запуск новой автоматической станции должен состояться через два года.

Есть критики, которые говорят о том, что лунные амбиции Израиля чрезмерно грандиозны и что стране следовало бы больше внимания уделять системе здравоохранения, транспорту и другим бытовым проблемам. Но эта критика меркнет перед тем фактом, что израильская лунная программа не претендует на деньги налогоплательщиков. При этом израильская некоммерческая организация SpaceIL, которая руководила миссией «Берешит», не станет отвергать международных доноров, заинтересованных в том, чтобы помочь Израилю вступить в клуб стран, совершивших посадку своих аппаратов на Луну.

«Берешит» — это не просто престижный проект. Это весомый аргумент в рамках вечной культурной войны, которая не прекращается в Израиле. «Это вопрос того, какую страну мы хотим. Мы только что провели выборы в Кнессет, в который прошли многочисленные ультраортодоксальные депутаты. Они имеют право быть там, это демократия, но они руководствуются верой и смотрят в прошлое. Я хочу жить в стране, основанной на знаниях и ориентированной на будущее», — заявил глава израильского космического агентства Исаак Бен-Исраэль.

Нетаньяху является выпускником Массачусетского технологического института (MIT), он тоже уважает научные знания и прогресс. Однако его новая коалиция опирается на ультраортодоксальные партии, в чьих приходских школах едва ли преподают арифметику, а к фундаментальным наукам часто относятся как к ереси. Политические раввины не будут возражать против реализации космической программы, конечно, если запуск ракеты не будет назначен на субботу, а лунная миссия не приведёт к сокращению финансирования их системы образования.

Проект «Берешит» должен обратить внимание общества на другой тип образования. Одна из задач данной космической миссии состоит в том, чтобы вдохновить молодёжь на изучение научно-технических дисциплин. Например, часть израильских студентов больше всего заинтересованы в исследованиях, связанных с робототехникой и освоением космоса. Эти студенты могут пополнить ряды технических подразделений израильской армии и войти в гражданский сектор высоких технологий. У проекта «Берешит» есть и другие преимущества. Исследования и разработки в области авиакосмической промышленности могут привести к созданию новых продуктов. Эти разработки также помогут укрепить национальную безопасность.

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«Берешит», в отличие от других околоземных спутников, не имеет конкретной военной цели, но имеет важное стратегическое значение. «Это похоже на космическую гонку между СССР и США в 60−70-х годах… Наши соперники смотрят на то, что мы уже сделали, и на то, что ещё мы можем сделать. Вне всякого сомнения, это имеет сдерживающий эффект», — считает Бен-Исраэль.

Тем не менее провал есть провал. Когда поступило сообщение о том, что «Берешит» потерпел крушение во время посадки, смятение среди следивших за миссией было ощутимым. Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что Израиль в конечном итоге добьётся своей цели.