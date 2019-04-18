«Как-то обидно за нашу Госдуму»: об отчёте Дмитрия Медведева

Барнаул, , 06:32 — REGNUM В ходе доклада премьер-министра в Госдуме алтайского общественника, основателя Школы реальной политики Константина Емешина больше всего поразила меткая фраза Дмитрия Медведева: «Процедуры не должны работать против смыслов». Но было и то, что неприятно его удивило. Своим впечатлением от услышанного в докладе общественник поделился на своей странице в Facebook.

«Пришлось наблюдать за отчетом председателя Правительства Дмитрия Медведева в Государственной Думе. Тем более, что на следующей неделе аналогичный отчет предстоит и губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Первое, что поразило, что в зале не было ни Антона Силуанова, ни силовых министров. Как потом выяснилось, что все они уехали на мероприятия президента Владимира Путина. Как-то обидно за нашу Госдуму — им дали Медведева, вот и упражняйтесь, а солидные министры работают с Путиным.

Второе, бросилось в глаза, что все просто произнесли традиционные мантры — Медведев — о борьбе с бедностью и даже будут создавать реестры бедных. Геннадий Зюганов — о народных предприятиях, Сергей Миронов — о прогрессивной шкале подоходного налога, а Владимир Жириновский как всегда был оригинален — о «хмурых лицах». Хотя, конечно, более острыми и содержательными были вопросы от депутатов ЛДПР и от депутата единоросса Андрея Макарова.

Третье. Поразила очень меткая фраза Медведева: «процедуры не должны работать против смыслов». Пожалуй, может быть, ключевая оценка нашего правового государства: декларируем одни цели, оттачиваем законы, которые обрастают подзаконными актами, и в реальной жизни полностью извращается смысл. Так например, декларировали борьбу с коррупцией, приняли закон о госзакупках, а реально и коррупция не исчезла, но хозяйственная жизнь полностью парализуется. А уж традиционные фразы о поддержке детей и бизнеса как-то стали уже «заезженными», так как процедуры полностью извратили смыслы.

Четвертое. Интересовал вопрос Галины Хованской, которая возглавляет комитет ЖКХ, но ее вопросы не оправдали моих надежд. Первый вопрос, что её волновало — это гарантия сохранения денег спецсчетов по капремонту в банках. И Медведев ей четко ответил, что всего пяти банкам, которые по сути государственные, разрешили открывать такие счета — в этом и гарантия. Поэтому этот вопрос явно подложили Хованской банкиры, которые хотят больше зарабатывать на средствах капремонта.

Второй вопрос конечно важный — отработка механизмов кредитования капремонта. Но Медведев просто не ответил на этот вопрос. Интересно — а как будет отчитываться губернатор Томенко? Пока все окутано тайной, хотя депутаты сформулировали и опубликовали вопросы, но они похоже на «Игру в поддавки», типа: «А что вы планируете???».

Напомним, 17 апреля российский премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с отчётом о работе правительства в 2018 году. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

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