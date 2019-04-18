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В Раде назвали Порошенко «человеком, крушащим всё на своем пути»

Политика

Кужель: Ему пора бы «закрыть рот»

В Раде назвали Порошенко «человеком, крушащим всё на своем пути»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 18 апреля 2019, 05:05 — REGNUM  Украинский президент Пётр Порошенко разрушил в стране «всё, что мог», заявила Александра Кужель, депутат Рады от «Батькивщины» в эфире NewsOne.

«Я искала для себя, какой образ у меня ассоциируется с Порошенко, и для меня он навсегда останется человеком, крушащим всё на своем пути», — Кужель.

Депутат отметила, что ни одному слову главы государства она не верит. Ему, как считает Кужель, пора «закрыть рот» и отказаться от попыток пристыдить своего оппонента по второму туру Владимира Зеленского.

Напомним, 21 марта на Украине пройдёт второй тур президентских выборов. В рейтинге лидирует Зеленский. 19 апреля между соперниками должны состояться скандально известные дебаты на стадионе «Олимпийский».

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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