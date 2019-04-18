Судьба «форта Трамп» в Польше может решиться к осени

Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Польша и США близки к заключению соглашения о создании постоянной американской военной базы на польской территории, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что в настоящее время стороны ведут переговоры и близки к заключению соглашения по базе. Источник утверждает, что сейчас представители США и Польши обсуждают вопросы технического характера, в частности, вопрос размещения военнослужащих и техники. Если сторонам удастся прийти к соглашению, то президент США Дональд Трамп может приехать осенью в Польшу с визитом.

По мнению польской стороны, увеличение военного контингента США и создание американской военной базы на польской территории должно помочь сдержать «российскую агрессию». Агентство отмечает, что наименование «форт Трамп» является шутливым названием от польского президента Анджея Дуды, однако представители обеих сторон не хотят официально называть так американскую базу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля польские СМИ предположили, что президент США Дональд Трамп может объявить о расширении американского военного присутствия в Польше в ходе своего визита в Варшаву 1 сентября.

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