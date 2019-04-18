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Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового оружия

Политика

Проверено оснащение мощной боеголовки

Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового оружия
Ким Чен Ын

Пхеньян, 18 апреля 2019, 01:47 — REGNUM  Новый тип тактического управляемого оружия испытан в Северной Корее, сообщает ЦТАК.

На испытаниях, которые прошли 17 апреля, присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он руководил испытательными стрельбами.

Отмечается, что испытания позволили проверить показатели оружия. Упоминается «особый метод наведения полёта», а также «оснащение мощной боеголовки».

Напомним, ЦТАК 17 апреля сообщило о проведении Ким Чен Ыном внезапной проверки боеготовности северокорейских войск противовоздушной обороны. Он присутствовал на этих манёврах и руководил полётами истребителей.

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