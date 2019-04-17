Степанакерт не разделяет оптимизма Москвы

Степанакерт, , 23:59 — REGNUM Официальный Степанакерт желал бы разделять оптимизм российской стороны по карабахскому вопросу, однако в лице Азербайджана мы имеем дело с непрогнозируемой страной, заявил aysor.am пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян.

«Время все покажет. Азербайджан — непрогнозируемая страна. Бывает, что по какому-то вопросу достигается согласие, бывает, что Азербайджан ставит даже свою подпись, однако потом отказывается от всех договоренностей», — отметил Бабаян.

По его словам, для прогресса могут понадобятся годы.

«Если даже будет маленький прогресс, не исключено, что потом из-за Азербайджана мы станем свидетелями регресса», — сказал Бабаян.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров 17 апреля заявил, что Москва считает, что последние договоренности между Баку и Ереваном по гуманитарной сфере по нагорно-карабахскому урегулированию не останутся на бумаге.

«По итогам встречи в Москве 15 апреля глав МИД Азербайджана и Армении, почувствовав атмосферу, в которой сейчас идет работа, у меня есть основания полагать, что и Баку, и Ереван заинтересованы в том, чтобы на этот раз эти договоренности не остались на бумаге» — сказал Лавров по итогам переговоров с сербским коллегой Ивицей Дачичем. Он отметил, что Москва будет помогать реализации этих договоренностей.

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