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На военную базу США в ОАЭ прибыли первые истребители F-35A Lightning II

Политика

Ранее в этом регионе американские ВВС использовали только истребители F-35В, взлетавшие с авианосцев

На военную базу США в ОАЭ прибыли первые истребители F-35A Lightning II
U.S. Department of Defense
F-35A Lightning II ВВС США

Абу-Даби, 17 апреля 2019, 22:47 — REGNUM  На авиабазу ВВС США «Аль-Дафра», расположенную в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), прибыли истребители пятого поколения F-35A Lightning II, сообщает 17 апреля местное издание National.

Издание утверждает, что боевые самолёты прибыли из штата Юта, совершив транзитную посадку на авиабазе «Морон» в Испании.

Точное число прибывших истребителей издание не уточняет.

Стоит отметить, что авиабаза «Аль-Дафра» в Абу-Даби активно используется ВВС США для нанесения авиаударов по территории Ирака и Сирии.

Ранее в этом регионе применялись только самолёты F-35 модификации «В» с укороченным взлётом и посадкой, базировавшиеся на авианосцах.

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