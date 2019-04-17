Стало известно сколько Зеленский и Порошенко тратят на агитацию

Киев, , 22:38 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко во втором туре президентских выборов вложил в свою избирательную кампанию в два с лишним раза больше средств, чем его оппонент — шоумен Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте украинского общественного движения «Честно».

Подсчет проводился за период с 7 апреля по 13 апреля. Порошенко за эти дни потратил 100 млн гривен, а Зеленский — 44,6 млн гривен. Действующий президент, как и в первом туре, тратил на агитационную кампанию собственные средства. Кампанию Зеленского, как и в первом туре, финансирует партия «Слуга народа», от которой он выдвинулся.

Если же учитывать расходы на первый тур, то Порошенко потратил на свою избирательную кампанию уже более 500 млн гривен (1,2 млрд рублей). У Зеленского всё намного скромнее — 147 млн гривен (351,7 млн рублей).

Большая часть средств уходит на телевизионную рекламу. Порошенко тратит на это в три раза больше средств, чем Зеленский.

Напомним, что согласно последним социологичеми опросам, 72% избирателей готовы отдать свои голоса за Зеленского, за Порошенко — менее 25%.