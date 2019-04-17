Вашингтон, 17 апреля 2019, 22:33 — REGNUM
Власти США приняли решение о введении санкций в отношении Никарагуа «за коррупцию и нарушения прав человека», сообщает 17 апреля пресс-служба министерства финансов США.
Под санкции попали, в частности, сын президента Ниакарагуа Лауреано Ортега и вице-президент страны Росарио Мурильо.
Ранее сегодня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, говоря о сыне президента Никарагуа Даниэля Ортеги, заявил, что тот «стал наследником режима и вовлечён в масштабные коррупционные схемы».
Также санкции введены в отношении банка Banco Corporativo SA (Banсorp), который, по мнению Вашингтона, причастен к «коррупции и отмыванию денег ради личной выгоды представителей режима Оргети».
Напомним, помимо этого власти США сегодня ввели новые санкции против Центрального банка Венесуэлы, а также анонсировали введение запрета поездок на Кубу для американских граждан.
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