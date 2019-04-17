Среда, 17 Апреля 2019 года
23:16:28 МСК

Трамп и премьер-министр Италии обсудили события в Ливии

Политика

А также «путь к свободным и честным выборам в Венесуэле»

Трамп и премьер-министр Италии обсудили события в Ливии
aymen-juha
Ливия

Вашингтон, 17 апреля 2019, 22:22 — REGNUM  Президент Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили вооруженный конфликт в Ливии и варианты воздействия на Венесуэлу, сообщает 17 апреля пресс-служба Белого дома.

Стоит отметить, что при этом пресс-служба назвала вмешательство Вашингтона и его сателлитов во внутренние дела Венесуэлы «путём к свободным и честным выборам».

В каком ключе обсуждалась ситуация в Ливии, не уточняется.

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на ливийскую столицу Триполи. До сих пор продолжаются боестолкновения армии Хафтара с вооруженными формированиями, подконтрольными Правительству национального согласия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии после свержения и убийства национального лидера Муаммара Каддафи уже восемь лет продолжается хаос, территориальная раздробленность и анархия.

Читайте ранее в этом сюжете: Washington Examiner: Макрон — не Меркель, США должны помочь отстроить собор

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить